Shahjahanpur, Uttar Pradesh, UP Police, Molestation, crime news, up crime news, उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शाहजहांपुर (Shahjahanpur) में बुधवार रात को दुर्गा जागरण पंडाल में पांच युवक दो लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे. इस पर परिजन ने विरोध किया तो इन युवकों ने उन पर ही हमला कर दिया. इसकी सूचना पर तत्‍काल पहुंचे दारोगा और कांस्‍टेबल पर पर इन युवकों ने हमला कर दिया, जिससे दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालांकि इसके बाद तीन थानों की पहुंची पुलिस (UP Police) ने पांचों युवकों को अरेस्‍ट कर लिया है. Also Read - भोपाल में जींस-टॉप पहने हुई 20 साल की लड़की की मिली डेड बॉडी, एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस से मांगी मदद

एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि शाहजहांपुर में दुर्गा जागरण पंडाल में दो नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. Also Read - Rajasthan News: चार बच्चों की हत्या के बाद पिता ने भी की खुदकुशी, जानें पूरा मामला

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) संजीव बाजपेई ने बताया कि कस्बा कलान में बुधवार रात देवी जागरण हो रहा था, तभी शराब के नशे में धुत पांच युवकों ने पंडाल में मौजूद दो बच्चियों से छेड़छाड़ की. लड़कियों के परिजनों ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उनकी पिटाई कर दी. एसपी (ग्रामीण) ने बताया कि मामले की सूचना पर थाना कलान पुलिस के दरोगा पंकज चौधरी पुलिस बल के साथ पहुंचे तो दो युवकों ने डंडों से उनपर भी हमला किया. हमले में दरोगा पंकज चौधरी गोविंद सिंह और सिपाही अमित दुबे घायल हो गए हैं. Also Read - जोड़ों ने कायम की मिसाल, रीति-रिवाजों को किया दरकिनार, ऐसे रचाई शादी

एसपी (ग्रामीण) बाजपेई ने बताया कि पुलिस दल ने तत्काल थाने को मामले की सूचना दी. इसके बाद तीन थानों की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी शगुन चतुर्वेदी, मोनू चतुर्वेदी, सोनू चतुर्वेदी, विनोद दुबे तथा सोनू दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया.

मामले में पीड़ित बच्चियों के परिजनों ने आरोपियों के विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। वहीं, पुलिस ने भी आरोपियों के विरुद्ध पुलिस दल पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया है. बाजपेई ने बताया कि घटना में घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि दोनों बच्चियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है.