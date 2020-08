नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर व यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान (Chetan Chauhan) का निधन हो गया है. वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे. उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था. उनकी किडनी फेल हो गई थीं. उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. आज शाम करीब 4.30 बजेउन्होंने अंतिम सांस ली. वह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे. चेतन चौहान 73 साल के थे. Also Read - गोवा: मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती

Former Indian cricketer and UP Minister Chetan Chauhan passes away at a hospital in Gurugram.

He had tested positive for #COVID19. (File pic)

