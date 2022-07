Former MLA Bahubali Mukhtar Ansari: बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है, अब सरकार की नजर बाहुबली के करीबियों पर भी है, पिछले दिनों पत्नी के नाम से दर्ज संपत्तियों पर बुलडोजर (Bulldozer Action Against Mukhtar Ansari) चलाने के बाद अब आजमगढ़ में हरीकेश यादव की संपत्ति को कुर्क किया गया. आजमगढ़ पुलिस (Azamgarh Police) ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार गैंग से जुड़े हरिकेश यादव (Harikesh Yadav) द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति से बनाए गए मकान को कुर्क किया.Also Read - UP में बड़ा फेरबदल- गोरखपुर, प्रयागराज समेत 14 जिलों के 21 IPS अफसरों का तबादला; जानें कहां किसे मिली तैनाती

प्राप्त जानकारी के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग 18 लाख 63 हजार रुपए आंकी गई है. बता दें कि सड़क निर्माण के ठेके में वर्चस्व को लेकर साल 2014 में तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकलां गांव के करीब सड़क निर्माण काम करा रहे लोगों पर जानलेवा हमला हुआ था. इस घटना में गोली लगने से राम इकबाल नामक मजदूर की मौत हो गई थी जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पुलिस द्वारा की गई जांच में इस घटना में मुख्तार अंसारी गैंग का नाम सामने आया था. Also Read - 50 ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं CM योगी आदित्यनाथ, मगर लिस्ट में नहीं है सबसे खास नाम

मृतक पक्ष की ओर से FIR दर्ज कराई गई थी. इस वारदात में शामिल पाए गए 11 लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की सहमति से गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई. आरोपियों में जहानागंज थाना क्षेत्र के मोहासिल ग्राम निवासी हरिकेश यादव भी शामिल रहा. विवेचना के दौरान अभियुक्त हरकेश यादव की आर्थिक स्थिति के संबंध में जानकारी की गई, जिसमें पता चला कि सामान्य आर्थिक हालात वाले हरिकेश ने अपराध के दम पर कम समय में काफी संपत्ति अर्जित कर ली है. Also Read - तो क्या आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए नहीं तैयार थे धर्मेंद्र यादव, उपचुनाव के झटकों से कैसे उबरेगी सपा?

संपत्ति को छिपाने के लिए उसने जहानागंज क्षेत्र के मोहासिल गांव में अपने पिता के नाम से भूमि खरीद कर उस पर मकान का निर्माण कराया है. इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा बीते 11 जून को तहसीलदार सदर और थानाध्यक्ष तरवां को अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया. जिसके अनुपालन में जहानागंज क्षेत्र के मोहासिल गांव में प्रशासन व पुलिस बल के साथ पहुंचे और संपत्ति को कुर्क किया गया.