लखनऊ: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में पूर्व राज्यपाल (Former UP governor) अजीज कुरैशी (Aziz Qureshi) के खिलाफ प्रदेश सरकार (UP government)के विरोध में कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए राजद्रोह (sedition case) और धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश करने के आरोप में कल रव‍िवार को FIR दर्ज की गई है. आरोप है कुरैशी सपा नेता आजम खान के घर गए और उनकी पत्नी तज़ीन फातमा से मिलने के बाद अपमानजनक बयान दिया और योगी आदित्यनाथ सरकार की तुलना "राक्षस, शैतान और खून पीने वाले दरिन्दे" (राक्षस) से की.

बता दें कि 81 साल के अजीज कुरैशी कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य थे, जिन्होंने 2014-15 में मिजोरम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया. उनके पास कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश का प्रभार भी था. पुलिस के अनुसार कहा कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही हैं और कानून के के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

