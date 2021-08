Kalyan Singh Dies: उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का निधन हो गया है. कल्याण सिंह राजस्थान के गवर्नर भी रहे थे. कल्याण सिंह का लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया. वह लखनऊ के एसपीजीआई में भर्ती थे. पिछले कई दिनों से कल्याण सिंह की हालत बेहद खराब बता जा रही थी. कल्याण सिंह 89 साल के थे. 5 जनवरी 1932 को यूपी के अतरौली में कल्याण सिंह का जन्म हुआ था.Also Read - सिसोदिया का आरोप, मोदी ने केंद्रीय एजेंसियों को 15 लोगों के खिलाफ ‘फर्जी’ मामले दर्ज करने को कहा

Former Uttar Pradesh CM and former Rajasthan Governor Kalyan Singh passes away at Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences (SGPGI) in Lucknow, due to sepsis and multi organ failure: SGPGI

अस्पताल के अनुसार, कल्याण सिंह के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे उनका निधन हो गया. कल्याण सिंह के निधन से बीजेपी नेताओं में शोक की लहर दौड़ गई. कल्याण सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया है. पीएम मोदी ने कहा कि कल्याण सिंह जी ज़मीन से जुड़े नेता थे. उत्तर प्रदेश के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा. आने वाले पीढ़ियाँ भी कल्याण सिंह के सांस्कृतिक योगदान को याद रखेंगी.

Generations to come will remain forever grateful to Kalyan Singh Ji for his contributions towards India’s cultural regeneration. He was firmly rooted in Indian values and took pride in our centuries old traditions.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 21, 2021