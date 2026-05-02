यूपी: एक ही घर में मिले 4 बच्चों के शव, मां गायब - कौन है कातिल?

यूपी के अंबेडकरनगर में चार बच्चों की हत्या से सनसनी फैल गई. पुलिस को मां पर शक है, क्योंकि घटना के वक्त वह बच्चों के साथ ही थी. जानिए इस दिल दहला देने वाले मामले की पूरी कहानी.

Published date india.com Published: May 2, 2026 8:52 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
यूपी: एक ही घर में मिले 4 बच्चों के शव, मां गायब - कौन है कातिल?
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यूपी के आंबेडकर नगर जिले में एक घर से चार बच्चों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. घर के अंदर का मंजर बहुत डरावना था, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया. शुरुआती जानकारी में सामने आया कि घटना के वक्त बच्चों की मां घर पर ही थी, लेकिन अब फरार है. इसी वजह से पुलिस को शक उसी पर है और तलाश कर रही है.

घटना के वक्त बच्चों के साथ ही थी मां

पुलिस के मुताबिक, मृत बच्चों की पहचान सफीक (14), सऊद (10), उमर (8) और बयान बानो (6) के रूप में हुई है. ये सभी एक कमरे में मृत हालत में मिले. बताया जा रहा है कि बच्चों के पिता काम के सिलसिले में सऊदी अरब में रहते हैं. घटना के वक्त मां बच्चों के साथ ही थी, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फरार पाई गई. शवों की हालत से देख साफ पता चल रहा था कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई है.

पुलिस का मां पर शक, कर रही जांच

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. फॉरेंसिक टीम ने भी अपना काम शुरू कर दिया है. शुरुआती जांच में पुलिस को मां पर ही शक है, क्योंकि घटना के बाद से वह लापता है. पुलिस की टीमें मां को तलाश रही है. अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही सच सामने आएगा.

क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह

अभी तक हुई जांच के अनुसार, इस वारदात के पीछे पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव की बात सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि बच्चों के पिता द्वारा दूसरी शादी करने की खबर के बाद महिला काफी परेशान थी. कुछ लोग संपत्ति विवाद की भी आशंका जता रहे हैं. फिलहाल पुलिस हर पहलु से मामले में जांच कर रही है. इस घटना के बाद, पूरे इलाके में डर का माहौल है. लोग भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर इन मासूमों की जान किसने और क्यों ली?

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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