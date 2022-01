Congress, Hapur, MLA, RLD, Jayant Singh, News: उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के एक सीनियर विधायक ने पार्टी को छोड़कर जयंत चौधरी की पार्टी राष्‍ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए. हापुड़ से 4 बार कांग्रेस विधायक रहे गजराज सिंह ने आज गुरुवार को कांग्रेस छोड़ दी और आरएलडी में शामिल हो गए. राष्‍ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी में शामिल होने पर गजराज सिंह का स्‍वागत किया है. यह तस्‍वीर जयंत चौधरी ने स्‍वयं ही ट्वीट की है.Also Read - अखिलेश से मिले धर्म सिंह सैनी का बड़ा दावा- 20 जनवरी तक हर दिन BJP छोड़ेंगे 3-4 विधायक और मंत्री

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की टिकट से गजराज सिंह लगातार चार बार से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं. पिछली बार भी उन्हें हापुड़ सीट से 31 फीसदी वोट हासिल हुए थे. इसे उत्तरप्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है. गजराज सिंह ने गुरुवार को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की और इसके बाद आरएलडी में शामिल हो गए.

RLD chief Jayant Singh welcomes senior leader and four-time Congress MLA from Hapur Gajraj Singh into his party pic.twitter.com/1CcC4ie3Nk

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 13, 2022