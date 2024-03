Hindi Uttar Pradesh

Fraud On Name Of Government Jobs Meerut Stf Exposed A Gang Cheating People In The Name Of Getting Government Jobs

OMG! सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, गिरफ्त में आए तीन

Fraud On Name Of Government Jobs: यूपी एसटीएफ-मेरठ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. एसटीएफ ने बुलंदशहर जिले से तीन आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान तरुण, रोबिन और सचिन के रूप में हुई. आरोपियों के पास से 12 आधार कार्ड, 5 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 3 मूल निवास प्रमाणपत्र, 6 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक एडमिट कार्ड – एसएससी (जीडी) और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं.

नौकरी के नाम पर ठगी

एसटीएफ-मेरठ के एएसपी बृजेश सिंह ने बताया कि एसटीएफ को एक विशेष सूचना मिली थी कि कुछ लोग अन्य प्रदेशों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर एसएससी (जीडी) व अन्य सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं. एएसपी ने कहा कि एसटीएफ की टीम सूचना पर विश्‍वास करते हुए बुलंदशहर के गुलावठी थाना अंतर्गत मिठ्ठेपुर तिराहे के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. तीनों मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की अर्द्धसैनिक बल (एसएससी जीडी) की परीक्षा में पास कराने के नाम पर रकम वसूलते हैं.

पांच लाख की वसूली

आरोपियों ने पुछताछ में बताया कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अन्य प्रदेशों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर एसएससी (जीडी) व अन्य सरकारी विभागों में नौकरी लगवाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से 5 लाख रुपए लेते हैं.

सहारनपुर में भी हुआ था भंडाफोड़

बीते महीने उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया था. सभी बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विशाल, दीपक, तुषार उपाध्याय और सलाउद्दीन के रूप में हुई थी. (इनपुट्स एजेंसी)