लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर बहुमत मिला है. पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटकर इतिहास बनाया है. योगी आदित्यनाथ के सोमवार 21 मार्च को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है. बहुमत मिलने और सरकार बनने के साथ ही सरकार पर अपनी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने का दबाव भी आने लगा है. चुनाव के दौरान भाजपा ने दो मुफ्त सिलेंडर देने का भी वादा किया था.

केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने औरेया के दिबियापुर में 15 फरवरी को दिए अपने भाषण में कहा था कि 10 मार्च को भाजपा को सरकार में वापस लाएं और 18 मार्च (होली) को मुफ्त गैस सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा. हालांकि, अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मुफ्त सिलेंडर होली-दिवाली पर नहीं आएगा.

Uttar Pradesh | Holi is on 18th (March), counting is on 10th, bring BJP govt to power on 10th, free gas cylinders will reach your house on 18th. No farmer will have to pay electricity bills for the next 5 years: Union Home Minister Amit Shah, in Dibiyapur, Auraiya pic.twitter.com/QFhFU7rjun

