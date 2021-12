Free Ration Scheme: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath, CM, Uttar Pradesh) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Act) के अंतर्गत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को होली तक दोगुना मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम (free food grains distribution program) का आज शुभारंभ किया. अब इस योजना के तहत गरीबों को दाल, नमक, चीनी और तेल भी दिया जा रहा है. इस मौके पर उन्होंने योजना भवन के पास स्थित सरकारी राशन की दुकान पर खुद भी लोगों को राशन के पैकेट दिए.Also Read - गोरखपुर में बोले पीएम मोदी-लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब, UP के लिए ये Red Alert

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के समय इस योजना का प्रारंभ किया गया था. जिसके बाद रामनवमी से दिवाली तक लगभग सात महीने गरीबों को मुफ्त आनाज दिया गया और अब दिवाली से होली तक अनाज का वितरण किया जाएगा. Also Read - UP TET Paper Leak: पेपर लीक मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, हेराफेरी करने वाले संजय उपाध्याय गिरफ्तार

सीएम योगी ने कहा कि यह डबल इंजन सरकार की सफलता है कि भाजपा सरकार ने कोरोना के मुश्किल समय में भी किसी गरीब को भूखे पेट नहीं सोने दिया. उन्होंने कहा कि सबको ‘सुरक्षा सबको सम्मान भूखा न रहे कोई इंसान’ इसी मूल सिद्धांत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा व नेतृत्व में निशुल्क राशन वितरण का महाभियान चलाया जा रहा है. Also Read - UPTET Exam 2021: अब 26 दिसंबर को होगी यूपी टीईटी की परीक्षा, कल पेपर लीक के बाद रद हुई थी

We have launched free food grains distribution program under the National Food Security Act. 80 cr people in the country will benefit under this scheme and 15 cr in UP. Uttar Pradesh gov also distributed free food grains for a term of 3 months: Yogi Adityanath, CM, Uttar Pradesh pic.twitter.com/Ba2Pwn20FE

— ANI UP (@ANINewsUP) December 12, 2021