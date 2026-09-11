Opinion: बाबा साहेब तब 'भू-माफिया', अब वोट की राजनीति का चेहरा, सपा के बदले रंग पर बड़ा सवाल

अखिलेश यादव आज चाहे जितना नीला रंग अपना लें, बाबा साहेब का नाम लें और PDA की राजनीति करें, दलित समाज के सामने सवाल यही रहेगा कि यह बदलाव विचार का है या सिर्फ चुनावी जरूरत का?

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डॉ. दीपक पाण्डेय | उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और दलित राजनीति के प्रतीकों को तेजी से अपना रही है. नीला रंग, बाबा साहेब का नाम और PDA की राजनीति के जरिए अखिलेश यादव दलित समाज के बीच अपनी नई जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासत में सिर्फ रंग बदलने से रिकॉर्ड नहीं बदलता. सवाल यह है कि जिस बाबा साहेब को आज SP सम्मान और सामाजिक न्याय की राजनीति का प्रतीक बता रही है, उसी सपा सरकार का पिछला रिकॉर्ड उनके और दूसरे दलित महापुरुषों को लेकर क्या रहा है?

सपा सरकार में बदले दलित महापुरुषों के नाम

अखिलेश यादव की सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद कैबिनेट ने मायावती सरकार के दौरान दलित महापुरुषों के नाम पर रखे गए आठ जिलों के नाम बदलकर पुराने नाम बहाल करने का फैसला किया था. कांशीराम नगर को कासगंज, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर को अमेठी, रमाबाई नगर को कानपुर देहात, भीम नगर को संभल, प्रबुद्ध नगर को शामली, पंचशील नगर को हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर को अमरोहा और महामाया नगर को हाथरस कर दिया गया था.

बात यहीं नहीं रुकी. 2014 में अखिलेश सरकार ने संत रविदास नगर का नाम फिर से भदोही कर दिया था. कांशीराम के नाम से जुड़े विश्वविद्यालय का नाम भी 2012 में बदलकर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के नाम पर किया गया था. 16 अगस्त 2012 के अध्यादेश में इसका विधायी रिकॉर्ड दर्ज है. कन्नौज के मेडिकल कॉलेज से भी डॉ. आंबेडकर का नाम हटाकर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा-कन्नौज किया गया था। बाद में योगी सरकार ने उसका नाम फिर बाबा साहेब के नाम पर किया.

दलित आरक्षण पर SP का पुराना रुख भी रखना होगा याद

लोकसभा में सरकारी नौकरियों में SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण देने वाले बिल को सपा सांसद ने फाड़ दिया था. यानी एक तरफ आज बाबा साहेब के संविधान और सामाजिक न्याय की बात हो रही है, दूसरी तरफ सपा के उस दौर को भी याद करना पड़ेगा, जब दलित कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा उसके राजनीतिक विरोध का हिस्सा था.

और फिर आया आजम खान का ‘भू-माफिया’ वाला बयान

5 सितंबर 2016 को अखिलेश यादव सरकार के ताकतवर कैबिनेट मंत्री आजम खान ने गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के दौरान बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा की उठी हुई उंगली को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिसे लेकर बड़ा विवाद हुआ. आजम खान ने प्रतिमा के इशारे को इस तरह बताया कि जिस जमीन पर वह खड़ी है, वह तो उसकी है ही और सामने का खाली प्लॉट भी उसका है. आजम खान ने आंबेडकर को भूमाफिया बताते हुए कहा कि ये जिस ओर उंगली कर देते हैं वो जमीन उनकी हो जाती है. आज वही समाजवादी पार्टी बाबा साहेब के नाम पर दलित राजनीति की नई जमीन तलाश रही है. नीला गमछा हो या PDA का नया राजनीतिक नारा- प्रतीक बदल सकते हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने नहीं बदलते.

दलित राजनीति सिर्फ प्रतीकों से नहीं, रिकॉर्ड से तय होगी

अखिलेश यादव के सामने असली चुनौती यही है. दलित समाज को सिर्फ यह बताने से काम नहीं चलेगा कि सपा अब बाबा साहेब को सम्मान देती है. सवाल यह भी पूछा जाएगा कि सत्ता में रहते हुए कांशीराम, रविदास, फुले, शाहूजी महाराज और आंबेडकर जैसे महापुरुषों के नाम से जुड़े जिलों और संस्थानों के साथ क्या किया गया? प्रमोशन में आरक्षण पर सपा का रुख क्या था? और 2016 में उनकी सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने बाबा साहेब को लेकर वह टिप्पणी कैसे कर दी?

सियासत में नई पोशाक पहनना आसान है, पुराना रिकॉर्ड मिटाना नहीं. अखिलेश यादव आज चाहे जितना नीला रंग अपना लें, बाबा साहेब का नाम लें और PDA की राजनीति करें, दलित समाज के सामने सवाल यही रहेगा कि यह बदलाव विचार का है या सिर्फ चुनावी जरूरत का. क्योंकि बाबा साहेब किसी पार्टी के चुनावी प्रतीक नहीं हैं. उनके नाम पर राजनीति करने से पहले उनके सम्मान, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति राजनीतिक आचरण का हिसाब देना भी पड़ेगा.

(लेखक पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)