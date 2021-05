Full Lockdown In UP: यूपी में 10 मई सोमवार तक के लिए फुल लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेज को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को सोमवार की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है. बता दें कि कल सुबह ही यूपी में लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही थी, लेकिन अब बंदिशों को सोमवार की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है. इस दौरान लॉकडाउन की सख्ती पूरी तरह से बरकरार रहेगी. Also Read - UP CM Yogi Adityanath: यूपी के 2 करोड़ श्रमिकों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान, जानिए

योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और उसके समुचित उपचार के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति गठित की है जिसमें लखनऊ एसजीपीजीआई के निदेशक डा.आर.के.धीमान की अध्यक्षता में गठित इस सलाहकार समिति में अध्यक्ष समेत कुल 14 सदस्य शामिल हैं. चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस समिति के संयोजक प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक होंगे. Also Read - Full Lockdown In UP: योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अब दो नहीं, 3 दिनों का फुल लॉकडाउन

अब 10 मई की सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आवाजाही की छूट रहेगी. पहले गुरुवार यानी 6 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए पाबंदी की घोषणा की गई थी. अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. बताते चलें कि यूपी सरकार ने इससे पहले कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर हफ्ते प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था. Also Read - CM Yogi Adityanath Big Decision: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, गरीबों को मई-जून में मिलेगा फ्री राशन