Ganesh Chaturthi 2022: उत्तर प्रदेश में इस गणेश चतुर्थी को श्रद्धालुओं को भगवान गणेश की अद्भुत मूर्ति यूपी में देखने को मिलेगी. यूपी के चंदौसी में गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की सोने की मूर्ति बनाई जा रही है. गणेश प्रतिमा बना रहे अजय आर्य ने बताया कि यह 18 फीट ऊंची मूर्ति होगी. इसे तिरुपति बालाजी की तर्ज पर सोने के सजावटी सामान से तैयार किया जा रहा है. मूर्ति में लगभग 40-50 फीसद सोने का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी को अन्य धातुओं से बनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि गणेश प्रतिमा को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया जाएगा.

अजय आर्य ने बताया कि यह प्रतिमा जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी. उन्होंने बताया कि इसकों बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है. बताजा रहा है कि इसे बनाने में करोड़ों रुपये खर्च होने की उम्मीद है. संभल जिले के 18 फीट लंबी भगवान गणेश की सोने से बनी मूर्ति लोगों के आकर्षक का केद्र बन गया है.

#WATCH | 'Swarna Ganesh' adorned with gold is being made in UP's Chandausi for Ganesh Chaturthi

"It will be an 18 feet tall idol. It is being prepared with gold decorative items on the lines of Tirupati Balaji," says Ajay Arya, a person associated with the project pic.twitter.com/B5RH2eXTnh

