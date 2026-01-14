By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मेरठ से प्रयागराज सिर्फ 5-6 घंटे में! गंगा एक्सप्रेसवे खुलने की डेट आ गई, FASTag ट्रायल सफल – जानिए पूरी डिटेल
विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रायल सफल होने के बाद अगले महीने (फरवरी 2026 तक) आम जनता के लिए खोलने की तैयारी है.
उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो मेरठ से प्रयागराज तक फैला हुआ है. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के अनुसार, इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है. यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जो 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है. एक्सप्रेसवे NH-334 (मेरठ के बिजौली गांव के पास) से शुरू होकर NH-19 (प्रयागराज के जूदापुर दांडू गांव के पास) पर समाप्त होता है.
इस परियोजना की कुल लागत लगभग 36,000-37,000 करोड़ रुपये है. निर्माण 12 पैकेजों में DBFOT मॉडल पर हुआ है. एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड निर्धारित है.
प्रमुख फीचर्स में शामिल हैं-
- एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे, आधुनिक टोल सिस्टम, इमरजेंसी लेन, सर्विस रोड्स, रेस्ट एरिया, और सुरक्षा के लिए CCTV, SOS कॉल बॉक्स आदि.
- रणनीतिक महत्व के कारण शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी और अन्य स्थानों पर फाइटर जेट्स के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाई गई हैं, जहां भारतीय वायुसेना ने ट्रायल भी किया है.
- कुल 1498 बड़े स्ट्रक्चर्स (पुल, फ्लाईओवर आदि) में से लगभग सभी पूरे हो चुके हैं. गंगा नदी पर 960 मीटर लंबा पुल भी तैयार है.
UPEIDA ने हाल ही में FASTag आधारित टोल सिस्टम का सफल ट्रायल रन पूरा किया है. यह कॉन्टैक्टलेस टोल कलेक्शन सुनिश्चित करेगा, जिसमें 14 टोल प्लाजा होंगे. ट्रायल के दौरान कोई तकनीकी समस्या नहीं आई, जिससे एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोलने की राह आसान हो गई है. सफर में समय की बचत सबसे बड़ा लाभ है. वर्तमान में मेरठ से प्रयागराज तक सामान्य मार्गों से यात्रा में 10-12 घंटे लगते हैं, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे से यह दूरी महज 5-6 घंटे में तय हो जाएगी. इससे ईंधन खर्च में भी काफी बचत होगी, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और लॉजिस्टिक्स, व्यापार, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
फरवरी 2026 तक आम जनता के लिए खोलने की तैयारी
पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सीधी कनेक्टिविटी से औद्योगिक विकास तेज होगा, रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा. निर्माण कार्य 95-98% पूरा हो चुका है. विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रायल सफल होने के बाद अगले महीने (फरवरी 2026 तक) आम जनता के लिए खोलने की तैयारी है, हालांकि कुछ स्रोत जनवरी मध्य या फरवरी की डेडलाइन बता रहे हैं. मुख्य सचिव के निर्देश पर 15 फरवरी 2026 तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य है. यह यूपी को ‘एक्सप्रेस प्रदेश’ बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, जो राज्य की इकोनॉमी को नई रफ्तार देगा.
