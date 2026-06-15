गंगा एक्सप्रेसवे से हापुड़ वालों को होगा फायदा, मेरठ-बागपत-बिजनौर भी हो जाएंगे करीब

देश के सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने वाला – गंगा एक्सप्रेसवे हापुड़ वालों के लिए फायदेमंद साबित होगा. हापुड़-किठौर मार्ग पर प्रस्तावित इंटरचेंज के लिए भूमि चिन्हांकन का काम पूरा हो चुका है और अब आगे का काम चल रहा है. इसके अलावा, हापुड़ और मेरठ की सीमा पर भी एक अन्य इंटरचेंज बनाने की योजना पर काम चल रहा है. इन दोनों इंटरचेंजों के बनने के बाद, हापुड़ की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आसपास के जिलों तक पहुंच आसान हो जाएगा.
नए इंटरचेंज बनने का सबसे बड़ा फायदा क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था को मिलेगा. गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद हापुड़, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मवाना और किठौर जैसे क्षेत्रों के बीच यात्रा तेज और सुविधाजनक हो जाएगी. स्थानीय लोगों को समय की बचत होगी, साथ ही व्यापार और परिवहन गतिविधियों को भी गति मिलेगी. बेहतर सड़क नेटवर्क की वजह से माल की आवाजाही पहले से तेज होगी. जिससे व्यापारियों और उद्योगों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचने की उम्मीद है.
बता दें हापुड़ पहले से ही औद्योगिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. जिले में सिंभावली पूर्व, सिंभावली पश्चिम, सदरपुर और पूठ जैसे चार बड़े औद्योगिक क्षेत्र मौजूद हैं. अब एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी मिलने के बाद, यहां एक और औद्योगिक गलियारा विकसित करने का रास्ता खुल सकता है. इससे जिले में औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या बढ़कर पांच होने की संभावना जताई जा रही है. UPEIDA अधिकारियों का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश आकर्षित होगा, उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे.
जानकारी के अनुसार, नया इंटरचेंज हापुड़-किठौर मार्ग पर अटोला के पास बनाया जाएगा. यह इलाका हापुड़ और मेरठ की सीमा के आसपास आता है. इस क्षेत्र में हापुड़ जिले की जमीन का चिन्हांकन पूरा कर लिया गया है. ग्रामीणों की सहमति के आधार पर नया अलाइनमेंट तैयार किया गया है और अब उसी के अनुसार भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है. इस परियोजना के लिए कुल 51,393 मीटर जमीन खरीदी जाएगी और बाद में इसे यूपीडा को सौंपा जाएगा.
गंगा एक्सप्रेसवे इस मार्ग के ऊपर से गुजर रहा है. लंबे समय से स्थानीय लोग मांग कर रहे थे कि हापुड़-किठौर मार्ग को भी इससे जोड़ा जाए. अब यूपीडा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अधिकारियों के अनुसार, आने वाले 6 महीनों के अदंर इंटरचेंज का काम शुरू हो जाएगा. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह परियोजना सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हापुड़ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में पहचान दिलाने में भी मदद करेगी.
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