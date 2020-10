Gangrape Victim Commits Suicide in UP: उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप और हत्या के मामले में अपनी किरकिरी करा चुकी उत्तर प्रदेश की पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है. तभी तो राज्य के चित्रकूट जिले में गैंगरेप की शिकार एक किशोरी को थाने में मुकदमा दर्ज नहीं करने के कारण अपनी जान देनी पड़ी. जी हां… आप सही पढ़ रहे हैं. चित्रकूट जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की शिकार दलित किशोरी के आत्महत्या कर लेने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने सदर कोतवाल और सरैयां पुलिस चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक को शिथिलता बरतने के आरोप में बुधवार को निलंबित कर दिया. Also Read - Hathras Case Update: यूपी की योगी सरकार का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध, CBI जांच की करें निगरानी

चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकित मित्तल ने बताया, “मामले में प्रथम दृष्टया शिथिलता बरतने के आरोप में कर्वी सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) जयशंकर सिंह और सरैयां पुलिस चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक (एसआई) अनिल साहू को बुधवार को निलंबित कर दिया गया है.” उन्होंने बताया, “मंगलवार रात चित्रकूटधाम परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के. सत्यनारायण और जिलाधिकारी शेषमणि पांडेय ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया है.”

एसपी ने बताया कि “सामूहिक दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में पूर्व ग्राम प्रधान के बेटे किशन उपाध्याय और उसके साथी आशीष व सतीश को मंगलवार की शाम ही गिरफ्तार कर लिया गया था.” मित्तल ने बताया कि गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए मंगलवार से ही भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और पीड़ित परिवार ने ‘अपनी सहमति’ से आज पुलिस की मौजूदगी में मृत किशोरी का गांव में अंतिम संस्कार कर दिया है. Also Read - गोंडा एसिड अटैक के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में आरोपी घायल

गौरतलब है कि आठ अक्टूबर को जंगल में कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई 15 वर्षीय दलित किशोरी ने घटना का अभियोग न दर्ज किए जाने से क्षुब्ध होकर मंगलवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने पीड़िता की मौत के बाद तीन युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म (376डी) और आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धारा-306 के अलावा एससीएसटी एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. Also Read - पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा तो गैंगरेप पीड़ित 15 साल की किशोरी ने कर ली आत्महत्या

इससे पूर्व पीड़िता के पिता ने जहां मामला न दर्ज करने का आरोप लगाया था तो वहीं पुलिस ने तहरीर न देने की बात कही थी.

(इनपुट- भाषा)