Ghaziabad: Fire continues to rage at a factory in Dasna. Fire fighting operation underway. उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद में औद्योगिक इलाके डासना में एक फैक्‍ट्री में शुक्रवार को सुबह रात को लगी आग देर रात तक नहीं बुझाया जा सका. अभी भी 30 फायर फाइटर मशीने आग बुझाने के ऑपरेशन में जुटी हैं.

डासना में फैक्ट्री में अभी भी आग लगी हुई. अग्निशमन अभियान चल रहा है. फायर ऑफिसर ने कहा, "हमें सुबह 9.30 बजे सूचना मिली थी कि इस फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है जो बंद है. इमारत पुरानी और जीर्ण है. यहां 30 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं.

मौके पर मौजूद फायर ऑफिसर सुनील कुमार ने बताया, डीसीएम फैक्ट्री जो बंद पड़ी है, इसके गोदाम में आग लगने की सूचना मिली. यह भवन बहुत पुराना है. फायर टेंडर की 30 गाड़ियां यहां आग पर काबू पाने के लिए लगाई गई हैं.