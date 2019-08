गाजियाबाद: गाजियाबाद में एक जल निकासी परियोजना में काम करने वाले पांच लोगों की बृहस्पतिवार को दम घुटने से मौत हो गई. उनके पास कथित तौर पर सुरक्षा उपकरण नहीं थे. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि घरेलू सीवर लाइनों को शहर की मुख्य जल निकासी प्रणाली के साथ जोड़ने वाली एक परियोजना पर ये लोग काम कर रहे थे. इस परियोजना को गाजियाबाद नगर निगम ने मंजूरी दी है.

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has announced financial assistance Rs 10 lakhs each to the families of the 5 sanitation workers who had died while cleaning a sewer in Nandgram area of Ghaziabad, earlier today. https://t.co/zem2tiKCjr

— ANI UP (@ANINewsUP) August 22, 2019