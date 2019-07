गाजियाबाद/मेरठ (उप्र): कांवड़ यात्रा की वजह से गाजियाबाद और मेरठ जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों में 26 से 30 जुलाई तक अवकाश घोषित किया गया है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्रावण शिवरात्रि 30 जुलाई को होगी. लिखित आदेश में कहा गया है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के भारी संख्या में आने का अनुमान है. इसलिए सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल, इनमें सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूल भी शामिल हैं, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और मेडिकल कॉलेज 26 से 30 जुलाई तक बंद रहेंगे.

Regional Higher Education Officer, Meerut: Universities and colleges-govt and non-govt-to stay closed from July 26 to July 29 in view of #KanwarYatra. They are to open on July 31 after Maha Shivratri holiday on July 30.

