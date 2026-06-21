गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने बिल्डर पर चलाई गोलियां, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात- देखें Video

Ghaziabad News: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक बिल्डर पर फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया. हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है.

Written by: India.com Hindi News Desk Edited by: Rishabh Kumar
Published: June 21, 2026, 9:35 PM IST
Ghaziabad
गाजियाबाद में खुलेआम फायरिंग
  • ऑफिस में बैठे बिल्डर पर हुई फायरिंग
  • सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात
  • हेलमेट पहनकर आए, फायरिंग कर भागे
  • आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीम

Ghaziabad News: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक स्थानीय बिल्डर पर फायरिंग कर दी. इस घटना में बिल्डर सीताराम उर्फ पाल बिल्डर बाल-बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई. फायरिंग की खबर फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया. पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करनी पड़ी.

ऑफिस में बैठे थे बिल्डर

जानकारी के मुताबिक, सीताराम अपने ऑफिस में बैठे हुए थे. इसी दौरान नीले रंग की एक स्कूटी पर सवार दो युवक वहां पहुंचे. आरोप है कि दोनों ने बिल्डर को निशाना बनाकर गोली चलाई. सीताराम का कहना है कि गोली उनसे करीब एक फुट की दूरी से निकल गई, जिससे उनकी जान बच गई. फायरिंग करने के बाद दोनों हमलावर मौके से तेजी से फरार हो गए. घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोग भी कुछ समझ नहीं पाए.

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सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में देखा जा सकता है कि दो युवक स्कूटी पर सवार होकर पहले कुछ दूरी पर रुकते हैं. इसके बाद वे ऑफिस की ओर बढ़ते हैं. वीडियो में एक युवक हथियार निकालकर फायरिंग करता दिखाई देता है. गोली चलाने के तुरंत बाद दोनों आरोपी स्कूटी से वहां से भाग जाते हैं. पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

गोली की आवाज सुनकर जुटे लोग

फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके की ओर दौड़ पड़े. देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों की स्कूटी की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी, जिससे उसका नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहा था. दोनों युवक हेलमेट पहने हुए थे, इसलिए उनकी पहचान करना भी आसान नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही खोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी अपने कब्जे में ली. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हमले के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है. आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही उन्हें पकड़ने का दावा किया जा रहा है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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