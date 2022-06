उत्तर प्रदेश गाजियाबाद (UP) जिले में 10 अगस्त तक धारा 144 लगा (Ghaziabad Section 144) दी गई है. गाजियाबाद के जिलाधिकारी (Ghaziabad DM) की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, इस दौरान बिना इजाजत के किसी भी सजा की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ-साथ सोशल मीडिया (Social Media) के लिए भी दिशा-निर्देश जारी (Ghaziabad Section 144) किये गए हैं. सोशल मीडिया के ग्रुप एडमिन (Directions For Social Media Group Admins) को सलाह दी गई है कि अफवाह फैलाने वालों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें.Also Read - प्रयागराज हिंसा के 'मास्टरमाइंड' मोहम्मद जावेद का 5 करोड़ का बंगला 5 घंटे में ध्वस्त, तमंचे, कारतूस, झंडे, पोस्टर मिले

To maintain the law & order situation ahead of upcoming festivals and an examination, Section 144 CrPC has been imposed in Ghaziabad district till August 10. pic.twitter.com/rcDO2mGLcL

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 12, 2022