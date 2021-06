गाजियाबाद पुलिस (Ghaziabad Police) ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी में बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई के मामले में वायरल हुए वीडियो ( viral video) को लेकर ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक (Twitter India Managing Director ) को कानूनी नोटिस भेजा है. गाजियाबाद पुलिस ने वायरल हुए वीडियो ( viral video) पर सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म ट्विटर (Twitter) द्वारा कोई संज्ञान नहीं लेने पर ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को कानूनी नोटिस भेजा है. पुलिस ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को थाना लोनी बार्डर में सात दिन में बयान दर्ज करने को कहा. Also Read - Dulha Khaini Wala: स्टेज पर बैठ दूल्हे ने बनाई खैनी, फिर मुंह में दबाई, अजब खैनीबाज का गजब Video Viral

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, "गाजियाबाद पुलिस ने लोनी में बुजुर्ग व्यक्ति के वायरल वीडियो पर समाज में घृणा व विद्वेष फैलाने के लिए प्रेषित संदेश का ट्विटर द्वारा कोई संज्ञान नहीं लेने के लिए ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को कानूनी नोटिस भेजा. उन्हें थाना लोनी बार्डर में 7 दिन में बयान दर्ज करने को कहा गया है."

Ghaziabad Police sent legal notice to Managing Director of Twitter India over viral video of an elderly man in Loni being assaulted with the intent of "provoking communal unrest"

The MD has been asked to come to the Police Station Loni Border & record the statement within 7 days pic.twitter.com/u5Ct8Omq6l

— ANI UP (@ANINewsUP) June 18, 2021