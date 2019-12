गाजियाबादः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद जिले में स्थित एक मकान में रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि आग लग गई. इस दुर्घटना में परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें पांच बच्चे और एक महिला शामिल हैं. शुरुआती जांच में फ्रीज या टीवी में शार्टस सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है. गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने सोमवार को आईएएनएस से कहा, “घटना बार्डर थाना क्षेत्र की मौलाना आजाद कॉलोनी में स्थित एक मकान में घटी.

मौके के हालात बताते हैं कि कमरे के भीतर मृत मिले बच्चों और महिला की मौत धुंए से दम घुटने के कारण हुई है. अंदर से पूरा कमरा काला था. कमरे में हवा आने-जाने का भी कोई समुचित इंतजाम नहीं था.” एसएसपी के मुताबिक, “मौके को देखने के बाद लगता है कि आग फ्रीज में शार्ट सर्किट से लगी होगी. फ्रीज के ऊपर टीवी रखा था. संभव है कि फ्रीज में लगी आग ने टीवी को चपेट में लिया हो. उसके बाद कमरे में धुंआ भर गया. धुंए में दम घुटने से सोते हुए सभी पांच बच्चों और उनकी रिश्ते में ताई की मौत हो गई. हादसे का पता सुबह तब चला जब कमरे से बाहर कोई नहीं निकला. जबकि सोमवार को बच्चों को स्कूल जाना था.”

Ghaziabad: Six people including five children were electrocuted to death at a house in Loni, due to short circuit.

— ANI UP (@ANINewsUP) December 30, 2019