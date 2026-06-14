प्रेमी के साथ ही रहने जिद करने लगी बेटी, पिता को गुस्सा आया और थाने में ही कर दी हत्या

Crime News Today: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां लव मैरिज करने वाली बेटी को उसके पिता ने पुलिस थाने के अंदर ही चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और हर कोई हैरान है कि सुरक्षा के बीच थाने के अंदर ऐसा कैसे हो गया. जानकारी के मुताबिक 19 साल की लड़की का पड़ोसी ललित वर्मा के साथ घर छोड़कर चली गई थी. दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी और अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था. बेटी के घर छोड़ने के बाद परिजनों ने ललित के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी.
पिछले दिनों पुलिस को सूचना मिली कि दोनों मध्य प्रदेश के सतना जिले में रह रहे हैं. इसके बाद पुलिस उन्हें बांदा लेकर आई. थाने में पूछताछ के दौरान शिवानी और ललित ने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है. उन्होंने शादी से जुड़े दस्तावेज भी पुलिस को दिखाए. पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रही थी. इसी दौरान दोनों परिवारों को भी थाने बुलाया गया. पुलिस की मौजूदगी में समझौता और काउंसलिंग कराने की कोशिश की गई. शिवानी के माता-पिता लगातार उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहते रहे, लेकिन उसने साफ तौर पर पति के साथ रहने की बात दोहरा दी.
बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. आरोप है कि शिवानी की मां ने उसे पीछे से पकड़ लिया, जबकि उसके पिता ने गुस्से में चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया. शिवानी के पेट, हाथ और हथेली पर गंभीर चोटें आईं. पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.
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