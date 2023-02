Global Investors Summit: मंत्री गडकरी बोले- यूपी में है आत्मनिर्भर भारत का सबसे ज्यादा सामर्थ्य

Global Investors Summit 2023, Lucknow, लखनऊ: केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी मंत्री (Union Road Transport and Highways, Shipping Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना (dream of making a self-reliant India) है, उसे पूरा करने में सबसे ज्यादा सामर्थ्य किसी राज्य में है तो वह उत्तर प्रदेश में है.

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन-2023 के दूसरे दिन एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के मद में हमारे यहां 16 लाख करोड़ रुपए का आयात होता है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था से 16 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहे हैं.

गडकरी ने कहा, ”अब हमको ऊर्जा का आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा का निर्यात करने वाला देश बनाना है. यही हमारे प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है. इस सपने को पूरा करने का सबसे ज्यादा सामर्थ्य किसी राज्य में है तो वह उप्र में है और योगी जी के नेतृत्व में यह सपना जरूर पूरा होगा.”