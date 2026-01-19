By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
यूपी वासियों को सीएम योगी ने दी बड़ी खुशखबरी! PM आवास योजना को लेकर किया ऐसा ऐलान, सुनकर गर्व करेगा हर देशवासी
UP News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले पौने 9 सालों में हमने यूपी के ग्रामीण और शहरी इलाकों में 60 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को PM आवास योजना का लाभ पहुंचाया है और इसमें 2 लाख और लोगों को जोड़ा जा रहा है.
UP News Today: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान अब तक 62 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है. बीते रविवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 2 लाख से अधिक लोगों को बड़ी सौगात दी. सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त भेजी. लखनऊ के गोमती नगर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने 2000 करोड़ रुपये की अनुदान राशि ट्रांसफर की.
PM मोदी के विजन को दिया श्रेय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘पिछले पौने 9 सालों में हमने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में 60 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाया है और आज 2 लाख और लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है. यह संख्या बढ़कर अब 62 लाख हो गई है. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार 62 लाख लाभार्थियों को अपने आवास की सुविधा का फायदा मिल रहा है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के विजन और नेतृत्व को जाता है.’
‘हमने स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को किया प्राप्त’
उन्होंने कहा कि जब अच्छी सरकारें आती हैं तो वे अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से संपन्न करती हैं. इस सरकार में सुविधाएं बढ़ी हैं…अच्छी सड़कें बनी हैं… स्वच्छ शहर बने हैं… पेयजल की सुविधाएं बढ़ी हैं और यातायात की सुविधा बढ़ी है. हमने स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया है. पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी PM स्वनिधि का लाभ प्राप्त हो रहा है और हर जरूरतमंद के लिए आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है.
रोटी, कपड़ा-मकान की पूरी हुईं जरूरतें
उन्होंने कहा कि यह केवल एक आवास नहीं है. यह एक संपूर्ण स्वावलंबन का आधार भी है. हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मैं अपने जीवन में अपने लिए एक आवास बना लूं. रोटी, कपड़ा और मकान बुनियादी सुविधाओं की बेसिक जरूरतें हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों प्रकार की सुविधा मुहैया कराई हैं. रोटी के लिए हर गरीब के लिए उसका राशन कार्ड, कपड़े के लिए मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार के माध्यम से और मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना.
उन्होंने कहा कि साल 2017 से 2025 के बीच 17 लाख 66 हजार शहरी परिवारों को आवास दिया गया और आज यह संख्या बढ़कर 19 लाख 75 हजार हो चुकी है. आवास केवल छत नहीं बल्कि स्वावलंबन की नींव है. आवास के साथ शौचालय, बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला गैस, आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का ही प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है.
