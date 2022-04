Gorakhnath temple attack, UP ATS, Ahmad Murtaza Abbasi, Murtaza, Gorakhpur, UP, ISIS, Terrorist, crime news: गोरखनाथ मंदिर हमले (Gorakhnath temple attack) का मुख्य आरोपी मुर्तजा अहमद अब्‍बासी (Ahmad Murtaza Abbasi) का कनेक्‍शन आतंकी संगठन ISISI से सामने आया है. यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि मुर्तजा सोशल मीडिया के जरिए ISIS लड़ाकों और हमदर्दों के संपर्क में था. एडीजी ने बताया कि उसे 2014 में बेंगलुरु पुलिस ने ISIS के प्रचार कार्यकर्ता मेहदी मसरूर बिस्वास के संबंध में गिरफ्तार किया था. वह आतंकी संगठनों के कट्टरपंथी प्रचारकों और आईएसआईएस-आतंकवाद के प्रमोटरों से प्रभावित था.Also Read - यूपी: बरेली में 3000 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, देश के बेजरोगारों से ठगी का मास्‍टर माइंड चीनी निकला

The accused, via his bank accounts, sent around 8.5 lakh Indian Rupees to support ISIS terror activities via orgs related to ISIS supporters in different countries in Europe & America. He sent various arms – AK47, M4 carbine & other missile tech, via internet: Prashant Kumar, ADG

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 30, 2022