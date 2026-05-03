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Gorakhpur Gavisti Yatra Shankaracharya Goseva Abhiyan Analysis

गोरखपुर में ही फ्लॉप हुई ‘गविष्टि यात्रा’? जानें क्यों अविमुक्तेश्वरानंद को नहीं मिला समर्थन

गोरखपुर में गविष्टि यात्रा की शुरुआत फीकी क्यों रही? जानिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस अभियान के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे इस यात्रा से क्या राजनीतिक संकेत मिल रहे.

अर्पित मिश्र | यूपी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ‘गविष्टि यात्रा’ को बड़े दावों और प्रचार के साथ शुरू किया गया था. लेकिन गोरखपुर में पहले ही दिन इसका असर उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखा. जिस कार्यक्रम को भारी भीड़ और जनसमर्थन के साथ लॉन्च होना था, वह सीमित लोगों तक ही सिमट कर रह गया. शुरुआत में देरी, कम उपस्थिति और मीडिया की कमी ने यह संकेत दे दिया कि जमीनी स्तर पर इस अभियान को उतनी पकड़ नहीं मिल रही, जितनी दावों में दिखाई जा रही थी.

छवि बदलने की कोशिश या रणनीति?

यात्रा के दौरान, स्वामी का बदला हुआ लुक भी चर्चा में रहा. पहले जहां वे एक अलग पहचान के साथ दिखते थे, वहीं अब नया रूप सामने आया, जिसे कई लोग इमेज बदलने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं. आमतौर पर धार्मिक नेता अपनी स्थिर पहचान बनाए रखते हैं, लेकिन यहां बदलाव ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या यह लोगों तक नया संदेश पहुंचाने की कोशिश है या फिर स्वीकार्यता बढ़ाने की रणनीति.

मुद्दा धार्मिक या राजनीतिक?

गौ-रक्षा जैसे भावनात्मक विषय को लेकर यात्रा निकालने की बात कही गई. लेकिन जब इसे पूरे राज्य में ले जाने की योजना और राजनीतिक बयानबाजी जुड़ती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है. अगर यह पूरी तरह धार्मिक पहल होती, तो इसमें राजनीतिक रंग कम दिखाई देता. लेकिन बयान और समय देखकर कई लोगों को यह एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा भी लग रहा है, जहां धार्मिक मुद्दे के जरिए राजनीतिक चर्चा को दिशा देने की कोशिश हो रही है.

विपक्ष का समर्थन और उठते सवाल

इस यात्रा को लेकर जब अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आईं, तो बहस और तेज हो गई. आमतौर पर धार्मिक अभियानों से दूरी बनाए रखने वाले राजनीतिक चेहरे जब समर्थन देते दिखते हैं, तो लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि क्या इसके पीछे कोई व्यापक राजनीतिक समीकरण काम कर रहा है.

भीड़ ने दिया संकेत – आगे की राह चुनौतीपूर्ण

पहले दिन की कम भीड़ को सिर्फ एक छोटी शुरुआत कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यह कहीं न कहीं यह भी दिखाता है कि आम जनता इस अभियान को लेकर अभी पूरी तरह जुड़ नहीं पाई है. किसी भी बड़े आंदोलन की ताकत उसकी जनभागीदारी होती है, और अगर वही शुरुआत में कम दिखे, तो आगे का सफर चुनौतीपूर्ण हो जाता है. अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह यात्रा लोगों के बीच अपनी पकड़ बना पाती है या नहीं.

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