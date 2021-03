UP Gram Panchayat Chunav 2021: यूपी में ग्राम पंचायत के लिए माहौल सियासी तौर पर गर्म होने की ओर है. आज यूपी पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची (UP Panchayat Chunav 2021 Reservation List) भी जारी कर दी गई है. संभावित उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है. जल्द ही पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) के नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी. कई लोग प्रधानी (Gram Pradhani Chunav) का चुनाव लड़ने की योजना बना रहे होंगे, अगर आप भी चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं तो नामांकन के लिए (Panchayat Chunav Namankan Me Kaun-Kaun Se Kagazo Ki Zarurat Padti Hai) कई कगाजातों की जरूरत पड़ेगी. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav Reservation List Released: अब तक जारी किये जा चुके हैं इतने जिलों की आरक्षण सूची, जानें आपके यहां क्या होगा सीटों का समीकरण

अब नोड्यूज भी बेहद ज़रूरी

यूपी पंचायत चुनाव में अब नोड्यूज प्रमाण लगाने का नियम भी बन गया है. ख़बरों के अनुसार इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने डीपीआरओ और बीडीओ को आदेश भी भेज दिया है. उम्मीदवारों को नामांकन करने के साथ नोड्यूज देना होगा कि उनका सहकारी बैंकों या समिति में कोई बकाया नहीं है. इसमें पंचायत कर का भी बकाया शामिल है.

ये कागज़ भी लगाने होंगे (This Documents Needed for UP Panchayat Chunav Nomination)

इसके साथ ही चुनाव लड़ने के लिए नामांकन के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास पत्र ऑनलाइन, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, संपत्ति घोषणा पत्र (इसमें चल-अचल संपत्ति का विवरण होन चाहिए), जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने की स्थिति में संबंधित जाति का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा), शौचालय सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जमानत राशि, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा. कम से कम 21 साल आयु का प्रमाण पत्र लगाना होगा.

इसके साथ ही पंचायत समिति या जिला परिषद से एनओसी, नाम निर्देशन पत्र (प्रारूप – 4) और 50 रुपए का स्टाम्प पर शपथ पत्र भी देना होगा. शपथ पत्र को नोटेरी से प्रमाणित कराना ज़रूरी होगा. अगर इनमें से कोई भी कागजात नहीं लगाए जाते हैं या अधूरे रह जाते हैं तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा और आप चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं.