UP Gram Panchayat Chunav Reservation list Released For Unnao District: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार को ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी गई. लिस्ट के मुताबिक, 688 सीटों पर SC, OBC को आरक्षण मिला है. वहीं, महिलाओं के लिए 351 पद रखे गए हैं. इसके अलावा, जनरल कैटगरी के लिए ग्राम प्रधानी चुनाव में 351 पद अनारक्षित हैं. एक सीट अनुसूचित जनजाति (ST) के खाते में गई है. Also Read - Amethi Gram Panchayat Chunav 2021 Reservation List: अमेठी की 682 ग्राम पंचायत सीटों की आरक्षण सूची जारी, किसे मिला कितना मौका, जानें

इस बार इतनी सीटों पर होगा चुनाव-

1040 प्रधान

12902 ग्राम पंचायत सदस्य

1319 क्षेत्र पंचायत

51 जिला पंचायत सदस्य Also Read - UP Gram Panchayat Chunav 2021 Shahjahanpur Reservation list: यूपी के इस जिले के ग्राम पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट जारी, देखें

जिला पंचायत अध्यक्ष पद हुआ अनारक्षित

प्रशासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनारक्षित कर दिया है. प्रधानों और ब्लॉक प्रमुख सीटों की भी सूची मंगलवार को जारी कर दी गई है. Also Read - Gram Panchayat Chunav Reservation list In Hindi list News: 1185 ग्राम पंचायतों की सूची जारी, यहां देखें List

8 मार्च तक दर्ज करवाई जा सकेंगी आपत्तियां

इस लिस्ट में 8 मार्च तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती है. इसके बाद प्राप्त शिकायतों का निपटारा 12 मार्च तक किया जाएगा और 15 मार्च को फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी. इसके बाद यह तय हो जाएगा कि किसी ग्राम पंचायत (Latest Gram Panchayat Chunav Reservation list News) से किस वर्ग का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा. आज जारी हो रही आरक्षण सूची को लेकर पूरे प्रदेश में दावेदारों और उनके समर्थकों के बीच बेचैनी थी.