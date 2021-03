Uttar Pradesh Gram Panchayat Chunav 2021 Reservation List Released: उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्‍ट (Latest Gram Panchayat Chunav Reservation List News) जारी हो गई है. इन चुनावों के लिए लंबे समय से आरक्षित और अनारक्षित सीटों के आवंटन की सूची का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. लिस्ट में 8 मार्च तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती है. इसके बाद प्राप्त शिकायतों का निपटारा 12 मार्च तक किया जाएगा और 15 मार्च को फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी. अब तक कुछ जिलों की लिस्ट जारी की जा चुकी है. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav 2021: सिर्फ 150 रुपए खर्च कर लड़ें पंचायत चुनाव, ये है तरीका

अमेठी (Reservation List of Seats Released For Amethi District)

अमेठी जिले की आरक्षण सूची जारी कर दी गई. जिले की 682 ग्राम पंचायतों पर जारी आरक्षण सूची में 100 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, 56 पंचायतें अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित की गई हैं. इसके साथ-साथ 117 ग्राम पंचायतें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 64 ग्राम पंचायतें अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है. इसके अलावा 233 सीटें सामान्य (अनारक्षित) हैं.

देवरिया (Reservation List of Seats Released For Deoria District)

देवरिया जिले के 1185 ग्राम पंचायतों में 52 ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित (Deoria Reservation List ) की गई है, जिसमें 20 ग्राम पंचायतें इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. 198 ग्राम पंचायतों को महिलाओं के लिए आरक्षित, 69 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 328 ग्राम पंचायतें आरक्षित की गई हैं, जिसमें 114 ग्राम पंचायतें इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. वहीं, 417 ग्राम पंचायतें अनारक्षित (सामान्य) हैं.

प्रतापगढ़ (Reservation List of Seats Released For Pratapgarh District)

प्रतापगढ़ (Pratapgarh Arakshan List) जिले के 1193 ग्राम पंचायतों में सामान्य वर्ग के लिए 197, 92 अनुसूचित जाति और 113 ओबीसी, 165 एससी पुरुष, 207 पिछड़ी जाति पुरुष, 419 सीटों को अनारक्षित किया गया है.

उन्नाव (Reservation List of Seats Released For Unnao District)

उन्नाव जिले (Unnao Reservation List) की 1040 सीटों में 688 SC, ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं. वहीं, 351 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. एक सीट अनुसूचित जनजाति के खाते में गई है. वहीं, ब्लॉक प्रमुखों की 8 सीटें रिजर्व रखी गई हैं. इसमें 2 सीटें अनुसूचित जाति महिला, 2 अनुसूचित जाति, 2 पिछड़ा वर्ग महिला और 2 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं. 2 सीटें सामान्य महिला और बाकी 6 सीटें अनारक्षित श्रेणी में हैं.

शाहजहांपुर (Gram Panchayat Chunav 2021 Shahjahanpur Reservation list)

शाहजहांपुर जिले (Shahjahanpur Arakshan List) में 1069 सीटें हैं. इनमें से अनुसूचित जाति के लिए 136, अनुसूचित जाति महिला के लिए 74, ओबीसी के लिए 189, ओबीसी महिला के लिए 99 सीट आरक्षित की गई हैं. वहीं, महिलाओं के लिए 189, 382 सीटें सामान्य यानी अनारक्षित रखी गई हैं.

आगरा (Gram Panchayat Chunav Agra Arakshan List)

आगरा में इस बार 215 ग्राम प्रधानी का सेहरा महिलाओं के सिर बंधेगा. गांव के सदसन में महिलाओं की 33 फीसदी भागेदारी होगी. फतेहपुरसीकरी में सबसे ज्यादा 19 और बिचपुरी में सबसे कम 10 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. वहीं जिला पंचायत में 17 और पांच विकास खंडों में महिलाएं जिम्मेदारी संभालेंगी. इस बार 690 ग्राम प्रधानों के लिए 215 पद सामान्य, ओबीसी महिला, एससी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. इनमें फतेहपुरसीकरी में 19 तो सबसे कम बिचपुरी में 10 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.