Video: ड्यूटी पर तैनात जवान को कार सवार ने घसीटा, वायरल वीडियो देख सहम गए लोग

Greater Noida Road Rage: ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 इलाके से एक दिल दहला देने खबर सामने आई है. यहां एक कार सवार ने ड्यूटी पर तैनात जवान को घसीटता हुआ दिखाई देता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,

Greater Noida Road Rage: ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 इलाके से एक दिल दहला देने खबर सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई भी दंग रह गया. यहां कार सवार ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को अपनी कार के बोनट पर काफी दूर तक घसीटा चला. यह घटना एडब्‍ल्‍यूएचओ टाउनशिप के पास की है. जब पुलिसवाले ने कार को रुकने का इशारा किया, तो ड्राइवर ने रुकने के बजाय गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद जवानअपने आपको बचाने के चक्कर में बोनट पर गिर गया, लेकिन ड्राइवर रूका नहीं और जवान को बोनट पर घसीटता चला गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

इस डरावनी घटना का वीडियो वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. जो अब ये वीडियो पर वायरल हो रही है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पुलिसवाला अपनी जान बचाने के लिए बोनट को पकड़े हुए है और ड्राइवर उसे तेज रफ्तार में घसीट रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.

जांच के लिए पुलिस ने बनाई टीम

वीडियो के वायरल होते ही ग्रेटर नोएडा पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है. पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है. बीटा-2 थाने में इस मामले को लेकर केस दर्ज (FIR) कर लिया गया हैय आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई हैं. पुलिस ने कार के ड्राइवर का पता लगा लिया है. पुलिस का कहना है कि किसी भी हाल में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

देखें वीडियो –

ड्राइवर की पहचान हुई

शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि कार चालक ने जानबूझकर पुलिसकर्मी की जान जोखिम में डाली. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय कार चालक नशे में था या नहीं और वाहन के कागजात वैध थे या नहीं. इस घटना ने एक बार फिर से सड़क पर कानून तोड़ने वालों की बढ़ती मनमानी को उजागर किया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति पुलिस या आम नागरिक की जान को खतरे में डालने की हिम्मत न कर सके. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा करने की बात कह रही है.

(इनपुट-IANS)

