UP Elections 2022, BJP, JP Nadda, UP, Samajwadi Party, Akhilesh Yadav: बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा (BJP chief JP Nadda) ने उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) के प्रचार अभियान दौरान आज गुरुवार को सीतापुर और हरदोई जिले में बीजेपी की चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) पार्टी पर हमला किया. बीजेपी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने सीतापुर में कहा, समाजवादी पार्टी का वर्णन करने के लिए ‘गुंडा’ एक छोटा सा शब्द है. मैं कहना चाहता हूं कि वे आतंकवादियों के रक्षक हैं. उन्होंने आतंकवादियों और भ्रष्टों को सुरक्षा दी है. अखिलेश यादव की सरकार के दौरान 200 दंगे हुए, लेकिन हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ.Also Read - RBI Monetary Policy Highlights: Repo Rate और Reverse Repo Rate में नहीं होगा बदलाव, e-RUPI वाउचर की बढ़ाई जाएगी लिमिट

‘Gunda’ is a small word to describe the Samajwadi Party. I want to say that they are protectors of terrorists. They have given protection to terrorists and corrupt… 200 riots happened during Akhilesh Yadav’s govt but not a single riot happened in our govt: BJP chief JP Nadda pic.twitter.com/cFG3bxUqLD

