40 दिन की पैरोल पर राम रहीम, हरियाणा की सुनारिया जेल से बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचा, गेट पर पुलिस का सख्त पहरा

बागपत (उत्तर प्रदेश): साध्वी यौन शोषण और हत्या के मामले में सजायाफ्ता डेरा प्रमुख (Dera Sacha Sauda chief)राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद हरियाणा की सुनेरिया जेल (Sunaria prison in Rohtak district of Haryana) से शनिवार को बागपत के बरनावा आश्रम (Barnawa Ashram in Baghpat UP) में पहुंच गया है. कड़ी सुरक्षा के बीच बागपत पुलिस राम रहीम को बरनावा आश्रम लेकर पहुंची. हर बार की तरह इस बार भी हनीप्रीत साथ आई है. डेरे के मुख्य द्वार पर पुलिस बल तैनात किया गया. अब आश्रम के गेट पर पुलिस का सख्त पहरा है.

रोहतक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सिंह को दोपहर में जेल से रिहा किया गया. रोहतक के संभागीय आयुक्त संजीव वर्मा ने शुक्रवार को बताया था, “पैरोल 40 दिनों के लिए प्रदान की गई है। यह नियमानुसार है।’’ सूत्रों ने बताया कि अपनी पैरोल अवधि के दौरान डेरा प्रमुख के 25 जनवरी को पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होने की संभावना है. आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ सुरक्षा घेरे में गुरमीत राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से लेकर हरियाणा व उत्तर प्रदेश की बागपत पुलिस बरनावा आश्रम पहुंची.

इस बीच, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि डेरा प्रमुख को बार-बार पैरोल दी जा रही है, लेकिन ‘बंदी सिंह’ (सिख कैदियों) के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है. उनका दावा है कि वे अपनी सज़ाएं पूरी करने के बाद भी जेलों में बंद हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिखों के साथ हमदर्दी दिखाने के बजाय बलात्कार और हत्या के दोषी पर नरम रवैया अपना रही है.