ज्ञानवापी मामले में 'शिवलिंग' को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, यहां जानें क्या है अपडेट

Gyanvapi Case Update: ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज का आदेश दरकिनार करते हुए ASI को आधुनिक पद्धति के आधार पर ‘शिवलिंग’ का साइंटिफिक सर्वे (कार्बन डेटिंग) कराने का आदेश सुनाया.

