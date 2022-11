ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका; हिंदू पक्ष की दलीलों की होगी सुनवाई

Gyanvapi Case Update: ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है. हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में पूजा का अधिकार देने और मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकने की मांग वाली याचिका कोर्ट ने स्वीकर कर ली है.

Uttar Pradesh | Varanasi Court dismisses the plea filed by the Masjid committee challenging the maintainability of the suit in the Gyanvapi Mosque case; the next hearing is on 2nd December: Anupam Dwivedi, Advocate Hindu side pic.twitter.com/AbtVONiDfh — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 17, 2022