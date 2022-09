Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में फैसला हिंदूओं के पक्ष में आया है. श्रंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए ज़िला जज एके विश्वेश की सिंगल बेंच ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य है. उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा ज्ञानवापी में मिले सबूतों को आधार माना है. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है. मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. आज के फैसले से साफ हो गया कि यह मुकदमा कोर्ट में चलने योग्‍य है, हालांकि मुस्लिम पक्ष के पास अभी भी हाईकोर्ट और सु्प्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला है. प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद पक्ष के वकील इन विकल्‍पों पर विचार कर रहे हैं.Also Read - Gyanvapi Case: भारत आज खुश है, मेरे हिंदू भाई-बहन घी का दीपक जलाकर उत्सव मनाएं- याचिकाकर्ता

