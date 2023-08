Gyanvapi सर्वे पर फिर फंसा पेंच, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, शुक्रवार को होगी सुनवाई

Gyanvapi News Update: ज्ञानवापी के सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के लिए खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे की अनुमति देने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुक्रवार (04 अगस्त) को होगी. इससे ज्ञानवापी के सर्वे पर एक बार फिर पेंच फंस गया है.

The Anjuman Intezamia Masjid Committee moves Supreme Court challenging the Allahabad High Court order allowing ASI to conduct a scientific survey by ASI of the Gyanvapi mosque premises. Advocate of the Masjid Committee mentions the matter before Supreme Court saying not to allow… pic.twitter.com/R6GgpLGVY4 — ANI (@ANI) August 3, 2023