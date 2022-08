हरदोई: यूपी के हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर गर्रा नदी में गिर गई जिस पर करीब 24 किसान सवार थे. इनमें 13 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और बाकी 11 लोगों की तलाश जारी है. हरदोई के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि बेगराजपुर गांव के रहने किसान शनिवार को पाली कस्बे में अपनी खीरे की फसल बेचने गये थे और रात करीब 11 बजे गांव लौट रहे थे.Also Read - Viral Video: हेलमेट नहीं दिखा तो पुलिस ने काट दिया 6000 का चालान, बदले में लाइनमैन ने काट दी पूरे थाने की बिजली | देखिए वीडियो

हरदोई के जिलाधिकारी ने बताया कि पाली कस्बे के करीब गर्रा नदी के पुल पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा. कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्राली पर 24 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोग बाहर सुरक्षित निकल आये हैं और शेष की तलाश की जा रही है. गोताखोर व पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. Also Read - यूपी में ड्रग्स माफियाओं के लगेंगे पोस्टर, 342 हुक्का बारों पर चला ‘योगी का डंडा’ | Watch Video

Hardoi, UP | Tractor-trolley carrying 24 people falls into Garra river in Hardoi, rescue operation on pic.twitter.com/qteW4BZQkV

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 27, 2022