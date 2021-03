UP, Hardoi, Love affair, Murder News: उत्‍तर प्रदेश( UP) के हरदोई (Hardoi) जिले में एक शख्‍स ने अपनी बेटी का गला काट डाला और कटे हुए सिर को लेकर पुलिस थाने पहुंच गया. पुलिस के मुताबिक, हरदोई के मंझिला थाना क्षेत्र में एक टी के प्रेम प्रसंग (Love affair) से नाराज पिता ने तेज धार हथियार से उसका सिर काट कर उसकी हत्या कर दी. पिता अपनी बेटी का कटा हुआ सिर लेकर पैदल थाने की ओर चल पड़ा. बीच रास्ते में कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे देखा और इसके बाद उसे थाने ले जाया गया, जहां उसने पुलिस को सारी बात बताई और अपना अपराध स्वीकार कर लिया. Also Read - CM Yogi ने पूछा, कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है?

