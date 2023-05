Hari Shankar Tiwari Death: पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक हरिशंकर तिवारी का निधन, लंबे समय से थे बीमार

Hari Shankar Tiwari Death: पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक हरिशंकर तिवारी का निधन हो गया. हरिशंकर तिवारी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और राज्य मंत्री हरि शंकर तिवारी का गोरखपुर स्थित उनके आवास पर निधन हुआ है.

Uttar Pradesh | Hari Shankar Tiwari, former MLA and state minister, passes away at his residence in Gorakhpur. — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 16, 2023