Hathras Gangrape Case: हाथरस गैंग रेप अब सियासी रंग ले रहा है. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हाथरस दौरे के निकल चुके हैं. हाथरस प्रशासन ने क्षेत्र में घटना के बाद से तनाव को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू कर दी है. राहुल और प्रियंका पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगे. Also Read - Hathras Gangrape Case: हाथरस की घटना पर NHRC ने योगी सरकार को दिया नोटिस, चार हफ्ते के अंदर देना होगा जवाब

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेता एक वाहन में सवार हैं. उनके साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कई अन्य नेता भी हाथरस के लिए रवाना हुए हैं. इस बीच, उत्तर प्रदेश-दिल्ली सीमा के निकट डीएनडी पर कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता जमा हुए और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. Also Read - हाथरस गैंगरेप केस पर बवाल: राहुल-प्रियंका आज जाएंगे हाथरस, पहले ही लगाई गई धारा 144

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार राहुल गांधी और प्रियंका को रोकने के प्रयास में है. उन्होंने सवाल किया, ‘‘अपराधियों को रोकने के बजाय राहुल जी और प्रियंका जी को रोकने की कोशिश क्यों रही है?’’ Also Read - हाथरस की निर्भया के परिवार से मिलने जाएंगी प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ से पूछा सवाल...

Delhi: Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra leave for Hathras in Uttar Pradesh where a 19-year-old woman was gang-raped. pic.twitter.com/9tePa8NLrg

— ANI (@ANI) October 1, 2020