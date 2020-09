Hathras Gangrape-Murder: हाथरस गैंगरेप पीड़िता की दिल्‍ली के सफदरजंग अस्‍पताल में मौत के बाद सियासत गरमाई हुई है. विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है. इस बीच 19 वर्षीय पीड़िता के शव का बुधवार तड़के 3 बजे के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया. घरवालों का आरोप है कि पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार किया है. Also Read - हाथरस: गैंग रेप की शिकार दलित लड़की की मौत, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की ‘खामोशी’ पर सवाल उठाया; विपक्ष हुआ हमलावर

‘इंडियन एक्सप्रेस’ की खबर के मुताबिक, पीड़िता के भाई ने बताया कि, ‘मेरी बहन का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. पुलिस हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया. हमने उनसे विनती की थी कि हम उसके पार्थिव शरीर को अंतिम बार घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी. 19 साल की पीड़िता का हमला करने के लगभग दो हफ्ते बाद सोमवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई. आधी रात के करीब उसका शव एंबुलेंस से हाथरस में उसके गांव पहुंचा था. Also Read - फिर पलटी UP पुलिस की गाड़ी! मुंबई से लाए जा रहे गैंगस्टर की मौत- 2 पुलिसकर्मी समेत 4 घायल

‘इंडियन एक्सप्रेस’ के मुताबिक, रात करीब 1 बजे पीड़ित के भाइयों में से एक जो हाथरस में था ने बताया, ‘एम्बुलेंस मेन रोड पर है. पुलिस हमें शव को घर के अंदर नहीं ले जाने दे रही है. वे श्मशान भूमि की तरफ जा रहे हैं और हमें अभी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं. हम आधी रात को उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते हैं. हम उसे घर ले जाना चाहते हैं.’ Also Read - खुद की पिस्तौल से चली गोली से हुई थी स्‍टोन क्रशर व्यवसायी इंद्रकांत त्र‍िपाठी की मौत: एडीजी

लगभग दो घंटे बाद एक वीडियो और तस्वीरों में चिता को जलते हुए देखा जा सकता है. वहीं, उस दौरान उसके पास परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था. 3.30 बजे उसके भाई ने आरोप लगाया, ‘जब हमने उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया तो पुलिस आक्रामक होने लगी. जब मेरे रिश्तेदारों ने यह देखने की कोशिश की कि पुलिस क्या कर रही है, तो उन्होंने हमें लात मारी, हमारे एक रिश्तेदार की चूड़ियां तोड़ दीं. डर से, हमने खुद को अंदर बंद कर लिया है. वे ऐसा क्यों कर रहे हैं?’

The last rites of the victim (of Hathras gang-rape) has been performed. Police and administration will ensure that the perpetrators of the crime are brought to justice: Prem Prakash Meena, Hathras Joint Magistrate pic.twitter.com/pM3qAkOB6c

— ANI UP (@ANINewsUP) September 29, 2020