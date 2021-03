हाथरस: उत्तर प्रदेश Uttar Praesh के हाथरस (Hathras) जिले में एक शख्स की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Chief Minister Yogi Adityanath) ने अधिकारियों को मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने हत्‍या में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के भी निर्देश दिए हैं. Also Read - परिवार के 7 सदस्‍यों की हत्‍या की दोषी शबनम को रामपुर से बरेली जेल भेजा, जानिए क्‍यों?

यूपी के हाथरस में जमानत पर जेल से बाहर आए छेड़छाड़ के एक आरोपी ने पीड़िता के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. महिला के पिता द्वारा छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराने के बाद आरोपी गौरव शर्मा 2018 में एक महीने के लिए जेल गया था. उसे स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी थी. गांव के एक मंदिर के बाहर पीड़िता के परिवार और आरोपी के बीच सोमवार शाम को बहस हुई. गौरव शर्मा ने पीड़िता के पिता पर गोली चला दी, जिनकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. Also Read - Rajasthan: Jaipur में 26 फीट लंबी सुरंग खोदकर चांदी की चोरी, मास्‍टर माइंड सर्राफा व्‍यापारी समेत 4 अरेस्‍ट

Man shot dead in Hathras: Chief Minister Yogi Adityanath directs officials to take strict action in the matter. He has also given directions to invoke National Security Act against all the accused involved in the case. Also Read - UP: Hathras में जमानत पर बाहर आया छेड़छाड़ का आरोपी, पीड़िता के पिता को मारी गोली

(File photo) pic.twitter.com/ZWgPHHtDK1

— ANI UP (@ANINewsUP) March 2, 2021