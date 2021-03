Hathras, UP, molestation, MURDER, UP POLICE NEWS: उत्‍तर प्रदेश के हाथरस (Hathras)जिले में बेटी से छेड़छाड़ के मामले के बाद पिता की हत्‍या करने वाले आरोपियों पर उत्‍तर प्रदेश पुलिस ने इनाम घोषित किया है. हाथरस के एसपी (SP Hathras) ने बताया कि थाना सासनी क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना के आरोपियों रोहिताश और निखिल की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है, जबकि मुख्‍य आरोपी गौरव शर्मा (Gaurav Sharma) पर एक लाख रुपए का इनाम रखा गया है. एसपी ने कहा आरोपियों की सूचना देने वाले को ये राशि दी जाएगी. Also Read - UP: पानी पीने आई प्‍यासी लड़की से दरिंदे ने रेप की कोशिश की, चिल्‍लाई तो मारकर घर में ही दफना दिया था

बता दें कि हाथरस जिले में कथित तौर पर बेटी से छेड़खानी के मामले में दर्ज मुकदमा वापस नहीं लेने पर आरोपी ने सोमवार को उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी. लड़की के पिता अंबरीश शर्मा (50) ने आरोपी गौरव के खिलाफ 2008 में अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था और वह जेल भी गया था, लेकिन एक महीने बाद ही वह जमानत पर रिहा हो गया था.

Reward of Rs 25,000 each on info leading to arrest of Rohtash&Nikhil, and reward of Rs 1 lakh on info leading to arrest of Gaurav Sharma announced: SP Hathras

A man was shot dead by another man against whom the former had filed a case of molestation in 2018, in Hathras on Mar 1.

