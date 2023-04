'अतीक अहमद ने कबूला ISI और लश्कर से संबंध', कोर्ट में पेश चार्जशीट में पुलिस का दावा

Umesh Pal Murder Case: उमेश पाल मर्डर के आरोपी अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसके भाई को प्रयागराज की अदालत ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है. इन सबके बीच कोर्ट में पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट में इस बात का दावा किया गया है कि अतीक अहमद का सीधा संबंध पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) और आतंकी संगठन ‘लश्कर-ए-तैयबा’ से है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अतीक ने खुद कबूल किया है कि उसके संबंध ISI एजेंट और लश्कर से हैं जो ड्रोन के जरिये हिंदुस्तान में हथियार भेजता है.

Umesh Pal murder case | The UP Police chargesheet filed before the Court mentions a recorded statement of mafia-turned-politician Atiq Ahmed. “…I have no dearth of weapons because I have direct connections with Pakistan’s ISI and terror org Lashkar-e-Taiba. Weapons from… — ANI (@ANI) April 13, 2023