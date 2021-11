UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है. ऐसे में हर पार्टी अपनी तरफ से कई तरह की कोशिश कर रही है. अपने वोट बैंक को साधने और नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह (UP BJP Chief Swatantra Dev Singh) ने रविवार को अपने पार्टी नेताओं को चुनाव जीतने का गुरुमंत्र दिया.Also Read - बाबरी विध्वंस के बाद कैबिनेट मीटिंग में नरसिम्हा राव ने कहा था कि मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए: सलमान खुर्शीद

उन्होंने कहा, 'आपके नजदीक के गांव में रहने वाले 100 दलितों के यहां चाय पियो. 10 दलितों, 100 दलितों के यहां चाय पियो और उसको समझाओ… मतदान जाति के नाम पर नहीं होता है, मतदान पैसे के नाम पर नहीं होता है, मतदान क्षेत्रवाद के नाम पर नहीं होता है. मतदान राष्ट्रवाद के नाम पर होता है. भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लोग फांसी के फंदों पर लटक गए थे. उनके परिवार के कौन विधायक-सांसद हैं? देश को आजाद कराने के लिए वो शहीद हो गए, उनके परिवार का कौन है विधायक सांसद?'

#WATCH | "…Have tea with 100 Dalits and make them understand that votes are cast on the basis of nationalism, and not on the basis of caste, money or region,…" UP BJP chief Swatantra Dev Singh told party workers at an event, yesterday pic.twitter.com/CaIg9dGl5K

— ANI UP (@ANINewsUP) November 15, 2021