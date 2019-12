प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खान को बड़ा झटका देते हुए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्‍दुल्‍ला आजम खान की राज्‍य विधानसभा की सदस्‍यता चुनाव में एक फर्जी हलफनामा पेश करने के मामले में खत्‍म कर दी है. वह रामपुर जिले के सौर से विधायक चुने गए थे.

अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन के खिलाफ तत्कालीन बीएसपी नेता नवाब काजिम अली ने याचिका दायर की थी. नवाब अब कांग्रेस में हैं. कोर्ट ने कहा कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी आयु से संबंधित फर्जी दस्तावेज पेश किए थे और चुनाव के समय उनकी आयु चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थी.

Allahabad High Court disqualifies Abdullah Azam Khan from the membership of the State Legislative Assembly in connection with fake affidavit. He was the MLA from Suar of Rampur. He is the son of senior Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan. (file pic) pic.twitter.com/tuDKV48OIN

