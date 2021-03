यूपी के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष (Ayush) ने गोलीबारी की वाकये के बाद एक वीडियो जारी किया है और अपनी पत्‍नी और उसके भाई पर आरोप लगाया है कि उन्‍होंने ही साजिश रची है. बीजेपी सांसद के बेटे आयुष ने हनी ट्रेप का आरोप भी लगाया है. इस आरोप के बाद अंकिता (Ankita) ने कहा- उसने मुझ पर शादी करने का दबाव डाला. अंकिता ने कहा कि उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने भाई के खिलाफ गवाही नहीं देती हूं, तो वह मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे. मैंने न तो आयुष और न ही आदर्श के खिलाफ गवाही दी. उसने मुझे धमकी दी कि वह मुझे मार डालेगा या उसका परिवार मुझे नहीं छोड़ेगा. Also Read - UP: बदायूं में भरी पंचायत में युवक ने निकाह करने से इनकार किया तो 22 साल की युवती ने लगा ली फांसी

बीजेपी सांसद के बेटे आयुष ने जारी नए वीडियो में आरोप लगाया है कि अंकिता ने उसे हनी ट्रैप में फंसाया है. इस पर अंकिता ने कहा, मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूं कि निष्पक्ष जांच करके मेरी मदद करें. मैं सीबीआई जांच और उनके और मेरे परिवार के नार्को टेस्ट का आग्रह करती हूं.

बता दें कि बीते 2 मार्च की रात को भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर कथित हमले के मामले में दूसरे दिन नया मोड़ आ गया था, जब पुलिस ने दावा किया था कि इस मामले में हिरासत में लिए गए आयुष के साले आदर्श ने पूछताछ में बताया कि इस घटना को कुछ लोगों को फंसाने के लिए जानबूझकर अंजाम दिया गया था. पुलिस ने कहा था कि आदर्श ने गोली चलाने की बात कबूल की है.

He pressurised me to get married. He said if I don’t testify against my brother, he’ll plot against me. I neither testified against Ayush nor Adarsh. He threatened me by saying he’ll kill me or his family won’t spare me: Ankita on Ayush’s viral video alleging her of honey trap

