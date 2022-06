Prayagraj Violence: प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अटाला में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के घर पर थोड़ी ही देर में बुलडोजर चलाया जाएगा. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, प्रयागराज विकास प्राधिकरण(पीडीए) ने जावेद के परिजनों को घर को खाली करने का नोटिस दिया था. मोहम्मद जावेद के परिजनों को घर खाली करने को कहा गया था. इसके लिए आज सुबह 11 बजे तक समय दिया गया था. समय सीमा बीत जाने के बाद अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है. इससे लिए पुलिस बल के साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण(पीडीए) की टीम मौके पर पहुंच गई है. आरोप है मोहम्मद जावेद ने करैली स्थित मकान का निर्माण अवैध तरीके से कराया है.Also Read - यूपी: सहारनपुर हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर चला बुलडोजर, एनएसए भी लगेगा, देखें ये वीडियो

जावेद के घर की इमारत गिराने से पहले पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है. जावेद के घर के सामने भारी संख्या में फोर्स तैनात है. कानून व्यवस्था खराब करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ा एक्शन लेगी. Also Read - यूपी: जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में अब तक 230 लोग गिरफ्तार, कड़ी धाराओं में FIR, गैंगस्टर एक्ट लगेगा, संपत्ति होगी

#WATCH | Heavy security force deployed in front of the residence of Prayagraj violence accused Javed Ahmed.

Prayagraj Development Authority (PDA) had earlier put a demolition notice at his residence, asking him to vacate the house by 11am today as it is "illegally constructed". pic.twitter.com/sk0KCEVVdm

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 12, 2022